2017/12/30 | 22:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
اتهم مسؤول فرع كركوك للحزب الديمقراطي الكردستاني، محمد خورشيد، اليوم السبت، بغداد، بممارسة ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حزب بارزاني في كركوك يتهم بغداد بـ "تعريب" شركة نفط الشمال واستبدال 5 مسؤولين كرد فيها بآخرين عرب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- متابعة
اتهم مسؤول فرع كركوك للحزب الديمقراطي الكردستاني، محمد خورشيد، اليوم السبت، بغداد، بممارسة ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حزب بارزاني في كركوك يتهم بغداد بـ "تعريب" شركة نفط الشمال واستبدال 5 مسؤولين كرد فيها بآخرين عرب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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