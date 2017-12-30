الأحد 31 كانون الأول 2017 م (13 ربيع الثاني 1439 هـ)


حزب بارزاني في كركوك يتهم بغداد بـ
2017/12/30 | 22:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- متابعة 

اتهم مسؤول فرع كركوك للحزب الديمقراطي الكردستاني، محمد خورشيد، اليوم السبت، بغداد، بممارسة ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( حزب بارزاني في كركوك يتهم بغداد بـ "تعريب" شركة نفط الشمال واستبدال 5 مسؤولين كرد فيها بآخرين عرب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( حزب بارزاني في كركوك يتهم بغداد بـ "تعريب" شركة نفط الشمال واستبدال 5 مسؤولين كرد فيها بآخرين عرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).


كامل التفاصيل في: بغداد اليوم ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ جريزمان: لاعبو الأهلي قدموا مباراة رائعة ودفعونا للعب بقوة
⋙ 🔴عودة فريق برشلونة للتدريب بعد قضاء اجازة عيد الميلاد
⋙ رئيس كتالونيا المقال «يطالب» مدريد بإعادة حكومته
⋙ الأمن العراقي: مقتل 17 من عناصر داعش في الموصل
⋙ خمسة جرحى في هجومين على مقهيين في كركوك
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي وأتليتكو مدريد
⋙ فيديو| قتلى وجرحى في ثالث أيام الاحتجاجات في إيران
⋙ بالصور… تصاميم مدهشة لهواتف المستقبل
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة