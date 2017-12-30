حزب بارزاني في كركوك يتهم بغداد بـ

2017/12/30 | 22:20

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بغداد اليوم- متابعة

اتهم مسؤول فرع كركوك للحزب الديمقراطي الكردستاني، محمد خورشيد، اليوم السبت، بغداد، بممارسة ...





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