القوات الأمنية تقتل خمسة دواعش بهجوم مشترك جنوبي الموصل

2017/12/30 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد شرطة محافظة نينوى العميد الركن واثق الحمداني، اليوم السبت، عن مقتل خمسة عناصر من تنظيم داعش بهجوم شنته قوة مشتركة للقوات الأمنية على وكر لهم جنوبي الموصل.

وذكر الحمداني في تصريح لوكالة النبأ للأخبار، "ان قوة سوات شرطة نينوى مع فوج مغاوير عمليات نينوى وفوج مغاوير قيادة الفرقة السادسة عشر بالجيش العراقي وباسناد من قوات التحالف تم الهجوم على وكر لإرهابي تنظيم داعش في الجزر الوسطية لنهر دجلة بين قريتي البوسيف وقرية الشمسيات جنوبي الموصل".

وأكد الحمداني، ان "الهجوم أسفر عن مقتل خمسة ارهابيين وتدمير اوكارهم بالكامل".انتهى/س

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