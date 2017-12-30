2017/12/30 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مركز المصالحة الروسي: ارتفاع بنسبة 50% في قوافل المساعدات الأممية إلى مناطق خفض التصعيد

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