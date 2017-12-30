قائد الثورة الاسلامية : لو لم يتواجدوا في الساحة علماء الدين لما قامت الثورة الاسلامية

2017/12/30 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اشاد قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي , اليوم السبت ( 30 / كانون الاول / 2017 ) بدور علماء الدين في البلاد، موضحا انهم لو لم يتواجدوا في الساحة لما قامت الثورة الاسلامية.

وفي كلمة القاها خلال استقباله عددا من مسؤولي ملتقى تكريم ذكرى الشهداء والمضحين من علماء الدين في قم جنوب طهران والتي بثت اليوم اثناء الملتقى في قم، وصف قائد الثورة الحضور الجاد والواسع لعلماء الدين في سوح الجهاد والكفاح والشهادة في سبيل الله بالمسألة ذات الاهمية البالغة.واشار قائد الثورة الاسلامية الى مضار ابتعاد بعض علماء الدين عن سوح الكفاح في بعض مراحل تاريخ البلاد، موضحا، انه في بعض مراحل التاريخ ابتعد علماء الدين عن سوح الجهاد في مواجهة المستبدين والمستعمرين مما عاد ذلك بالضرر الا انهم حينما تقدموا في مجابهة اعداء الاسلام وايران وخاضوا سوح الكفاح والثبات نالوا الشموخ حيث شكلت الثورة الاسلامية والنهضة الكبرى التي قادها الامام الخميني (رض) نموذجا كاملا لهذا الامر."واكد قائد الثورة الاسلامية انه لو لم يدخل علماء الدين في ساحة المواجهة ضد النظام الملكي الطاغي لم تكن الثورة الاسلامية لتتحقق، موضحا ان ايا من الاحزاب والقوى السياسية والمفكرين لم يكونوا قادرين على اسقاط النظام الملكي المستبد وان الحضور الواسع للشعب في الساحة والتضحيات الهائلة والمخلصة التي قدمها في سبيل الله ثمرة لحضور علماء الدين والطبيعة الدينية للثورة.ولفت السيد علي الخامنئي الى ان علماء الدين يضطلعون اليوم بمسؤولية التزام الصفة الثورية وتحديد هوية الاعداء والاستعداد لمجابهة مخططاتهم، مردفا ان الشهادة تشكل ارفع مرتبة لدى الله تعالى والتي لا تمنح لاي شخص كان.



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