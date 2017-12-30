اعلامي كربلائي يفوز بجائزة افضل تقرير إذاعي لعام ٢٠١٧

2017/12/30 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز مراسل اذاعة الروضة الحسينية المقدسة الاعلامي انور الغراوي بجائزة افضل تقرير إذاعي خلال زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام ضمن مسابقة رابطة ارت سيكرتس للثقافة والفنون في العاصمة بغداد."

وجرى حفل التكريم في مقر الرابطة بشارع المتنبي في بغداد بحضور عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي وجمع من المثقفين والادباء، حيث ان التقرير تناول موضوعة المواكب الاجنبية خلال الزيارة ومدى تأثيرها على الرأي العام العالمي."

حيث احتلت مدينة كربلاء المقدسة المراتب الاولى الثلاث من حيث نوعية المادة الإعلامية وجاء المركز الاول مراسل قناة العراقية الفضائية في كربلاء ماجد الخياط كافضل تقرير تلفزيوني والمرتبة الأولى لمراسل اذاعة الروضة الحسينية المقدسة انور الغراوي كأفضل تقرير إذاعي والمرتبة الأولى كافضل تقرير مكتوب لمراسل وكالة النبأ عدي الحاج."

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