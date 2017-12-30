برج خليفة يستعد للاحتفال برأس السنة بطريقة مختلفة

2017/12/30 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-متابعة]يستعد برج خليفة للاحتفال برأس السنة الميلادية 2018 في دبي، وذلك بعد إعلان مجموعة إعمار العقارية عدم إضاءة البرج بالألعاب النارية.وكشفت مجموعة إعمار العقارية، إن برج خليفة لن يضيء بالألعاب النارية في احتفالات رأس السنة كما جرت العادة، بل سيتم استبدالها بألعاب الليزر والموسيقى المصاحبة في خطوة جديدة لإبهار العالم.واوضحت أن مجموعة من الفعاليات الجانبية ستنطلق في منطقة برج خليفة ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً، داعيه الجمهور للحضور مبكراً لحجز أماكنهم.وسيتم نقل العرض الحي لاحتفالية العام الجديد من “وسط مدينة دبي” في 31 كانون الاول ديسمبر بدءا من الساعة 11:30 ليلا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وهو متوفر للمشاهدة للجمهور في جميع أنحاء العالم.

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