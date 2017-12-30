الأحد 31 كانون الأول 2017 م (13 ربيع الثاني 1439 هـ)


صور.. وقوع حادث اصطدام طائرة في مطار بغداد الدولي
2017/12/30 | 22:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ أفادت مصادر إعلامية يوم السبت بوقوع حادث اصطدام بطائرة داخل مطار بغداد الدولي.

وذكرت المصادر لشفق نيوز، ان احدى طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية نوع "إيرباص 330" اصطدمت عصر اليوم بإحدى اعمدت الاتصالات في ساحة مطار بغداد.

واوضحت المصادر نقلا عن متخصصين ان "هذه الحوادث تكررت بسبب سوء الإدارة وعدم تأهيل كوادر الخدمات الأرضية".

شاهد الصورتين الآتيتين:

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