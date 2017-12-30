2017/12/30 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية الايرانية ترد على تصريحات دونالد ترمب

30 ديسمبر, 2017 | 10:09 م - عدد القراءات: 28 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

انتقدت الخارجية الايرانية اليوم السبت، تصريحات الرئيس الاميركي “دونالد ترمب” بشأن التظاهرات في ايران، واعتبرتها تدخلا في شؤونها الداخلية.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الايرانية “بهرام قاسمي” في تصريح له ، وفقا لما نقلت عنه وكالة تسنيم الإيرانية، بأن تغريدة الرئيس الأميركي “دونالد ترمب” التي أعلن فيها دعمه لتحركات الشعب الإيراني تدخل في الشؤون الداخلية لإيران.

واضاف، إن الشعب الايراني بالتأكيد يتابع عن كثب المشاركة النشطة “لترامب” في انتهاك حقوق الانسان للشعب الفلسطيني واليمني ويتذكر القيود المفروضة وعداء وحقد الرئيس الاميركي للشعب الايراني المثقف في منعه من دخول أميركا واعتقال عدد من الإيرانيين المقيمين في هذا البلد تحت ذرائع واهية.

وتابع قائلا، أن الشعب الإيراني هو أقوى سند لأمن وتقدم البلاد ومشاركة الشعب في الانتخابات لتحديد مستقبله، مضيفا أن ما وصفه ترمب بالحضور المتيقظ للشعب هو أهم عامل للمقاومة في وجه الحاقدين على البلاد والشعب حيث أثبتت حكومة ترمب أنها على رأس هؤلاء الحاقدين.

واكد ان بلاده تعتبر تصريحات “ترامب” سخيفة وعديمة القيمة والإيرانيين لا يعيرون اهتماماً لمزاعمه، مضيفا أن الشعب الإيراني لا يعتبر الدعم الانتهازي والمخادع لهؤلاء المسؤولين لبعض التجمعات خلال الأيام الأخيرة في بعض المدن الإيرانية إلا خداعاً ورياءً من قبل الحكومة الأميركية بحسب تعبيره.

يذكر ان الرئيس الأميركي “دونالد ترمب” كان قد علق في وقت سابق من اليوم، على الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن في إيران حاليا بالقول إن هناك الكثير من التقارير حول مظاهرات سلمية لمواطنين إيرانيين فاض بهم الكيل من فساد النظام الايراني، وتبديده لثروات البلاد في تمويل الإرهاب في الخارج.

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