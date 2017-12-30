ابو كلل: وضع كردستان يحتاج الى حلول جذرية

2017/12/30 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} رأى عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني بليغ أبو كلل، ان وضع إقليم كردستان بحاجة الى حلول جذرية .وذكر أبو كلل لبرنامج {بجرأة} بثته قناة الفرات الفضائية اليوم، ان" مطالب المتظاهرين في إقليم كردستان سواء كانت حقيقية او هناك من يقف ورائها سياسيين هو حق للجميع على ان يكون سلميا ولا تتجاوز على المال العام".واوضح ان" وضع كردستان يحتاج الى حل جذري فهناك مشكلة في شرعية الحكومة وشرعية في كل شيء".وأشار ابو كلل ان" كردستان كانت تنعم بالأمان عندما كانت لديها توافق مع حكومة بغداد ".ودعا رئيس الوزراء حيدر العبادي الى "دفع رواتب للموظفين في الاقليم على الاقل لشهر واحد لكي نبعث الطمأنينة لشعبنا الكردي".انتهى

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