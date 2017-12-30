الأحد 31 كانون الأول 2017 م (13 ربيع الثاني 1439 هـ)


عمليات نينوى: مقتل 7 ارهابيين في العمليات التي انطلقت اليوم بمحيط نهر دجلة
2017/12/30 | 22:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/ الغد برس:ذكرت قيادة عمليات نينوى، السبت، ان العملية العسكرية في جانبي الموصل ما زالت مستمرة.وذكر مصدر في القيادة لـ"الغد برس"، ان "العملية التي انطلقت اليوم، في منطقة البو سيف غربي الموصل حتى منطقة يارمجة في الجانب الشرقي ما زالت مستمرة".

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واضاف ان "سبعة ارهابيين قتلوا ودمرت مضافات للتنظيم ونفق، اضافة الى الاسلحة"، مبينا ان "القيادة دعت الاهالي في المنطقتين الى البقاء في منازلهم والابلاغ عن اي حالات اشتباه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات نينوى: مقتل 7 ارهابيين في العمليات التي انطلقت اليوم بمحيط نهر دجلة ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات نينوى: مقتل 7 ارهابيين في العمليات التي انطلقت اليوم بمحيط نهر دجلة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).


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