احتجاز رهائن في أوكرانيا دون أي طلبات للإفراج عنهم

2017/12/30 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كييف - قالت الشرطة السبت إن رجلا يُعتقد أنه يلف جسده بمتفجرات تحصن داخل مكتب بريد في مدينة خاركيف محتجزا تسعة بالغين وطفلين رهائن.

وذكر أوليج بيخ قائد شرطة منطقة خاركيف لمحطة 112 الإخبارية إن الرجل الذي لم تحدد هويته بعد يتسم بالهدوء ولم يقدم أي طلبات حتى الآن وإن رجال الشرطة يتواصلون معه باستمرار عبر هواتف المحتجزين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية رجال الشرطة وسيارات للشرطة متوقفة خارج مبنى من طابقين في المدينة الواقعة في شمال شرق البلاد.



ومنعت حركة السير في المنطقة.

واوضح المسؤول الأمني أن "القوات الأمنية هرعت إلى شارع شيفتشينكو حيث يحتجز المسلح الرهائن".

ولفت أنه "تم إغلاق حركة المرور بالقرب من مكان الحادث"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وذكر بيخ "نحاول فعل كل شيء لاستمرار التواصل معه وفعل كل ما هو ضروري لضمان إطلاق سراح الأشخاص".

واوضح بيخ أن الرجل في مكتب البريد عبر عن قلقه بشأن صفقة مبادلة الأسرى بين السلطات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا قائلا إن عددا آخر من السجناء كان ينبغي إطلاق سراحهم.



وذكر بيخ إن الشرطة لم يكن لديها علم سابق بطلبه.

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