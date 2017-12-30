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ترامب: العالم بأسره يدرك أن شعب إيران الطيب يريد التغيير وهذا أكثر ما يخشاه قادته
2017/12/30 | 22:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- متابعة 

قال الرئيس الأمريكية، دونالد ترامب، اليوم السبت، إن العالم بأسره يدرك أن شعب إيران، الذي وص...

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