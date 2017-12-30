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واع / اصابة ثلاث مدنيين بانفجار قنبلة يدوية وسط كركوك
2017/12/30 | 23:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع / اصابة ثلاث مدنيين بانفجار قنبلة يدوية وسط كركوك

30/12/2017 22:50:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / مكتب كركوك / م .خ

اصيب ثلاث مدنيين ، السبت، جراء  القاء قنبلة يدوية على مقهى وسط محافظة كركوك .

وذكر مصدر امني في المحافظة لمراسل ﴿ وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ﴾ ان "مجهولين القوا، مساء اليوم، قنبلة يدوية على احد المقاهي بشارع القدس وسط كركوك، وتسبب عنها إصابة ثلاثة مدنيين بجروح متوسطة ".

واضاف أن "قوة أمنية اخلت المصابين الى المستشفى وفتحت تحقيقاً بالحادثة".

 

 

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