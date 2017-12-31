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واشنطن ستركز على الاستقرار في العراق وسوريا لمنع ظهور
2017/12/31 | 10:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد بريت ماكغورك المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للتحالف الدولي، أن العمليات العسكرية ما زالت مستمرة في سوريا للقضاء على آخر عناصر تنظيم "داعش" الارهابي وإبعادهم عند وادي نهر الفرات، فيما توقع أن تستمر الهجمات خلال الربع الأول من العام المقبل.

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