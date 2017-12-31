2017/12/31 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد بريت ماكغورك المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للتحالف الدولي، أن العمليات العسكرية ما زالت مستمرة في سوريا للقضاء على آخر عناصر تنظيم "داعش" الارهابي وإبعادهم عند وادي نهر الفرات، فيما توقع أن تستمر الهجمات خلال الربع الأول من العام المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن ستركز على الاستقرار في العراق وسوريا لمنع ظهور "داعش" جديد) نشر أولاً على موقع (خندان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن ستركز على الاستقرار في العراق وسوريا لمنع ظهور "داعش" جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خندان).