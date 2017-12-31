نائبة تطالب العبادي بسحب يد الضباط الصادرة بحقهم أوامر قبض

2017/12/31 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي بسحب يد الضباط الذين مازالوا بالخدمة وصدرت بحقهم أوامر قبض.وذكرت نصيف في بيان لها تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه إن "صدور مذكرة إلقاء قبض بحق أي ضابط تعد مؤشراً على فساده، وبالتالي لا يحق له الإطلاع على البريد السري والمراسلات والملفات والمعلومات والخطط الأمنية".واوضحت انه "وبناءً على ذلك يجب سحب يد الضباط الذين صدرت بحقهم أوامر قبض، ومن بينهم قائد القوة الجوية أنور حمه أمين" مبينة ان "عدم إيقاف هؤلاء عن العمل بشكل رسمي يعد تهديداً لأمن الدولة العراقية".وكانت النائبة نصيف قالت الأربعاء الماضي، إن "هناك أوامر قبض واستقدام وتحقيق صدرت بحق 48 ضابطاً رفيعاً في وزارة الدفاع بتهم تتعلق بالفساد وهدر المال العام"، مشيرة إلى أن "أبرز تلك الاسماء معاون رئيس اركان الجيش السابق الفريق الركن عبود قنبر، وقائد عمليات نينوى السابق الفريق مهدي الغراوي وقائد القوة الجوية الحالي الفريق أول أنور حمه أمين بالاضافة إلى وزير الدفاع السابق خالد العبيدي".

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