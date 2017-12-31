الأحد 31 كانون الأول 2017 م (13 ربيع الثاني 1439 هـ)


مقتل 34 شخصا على الأقل وإصابة 18 في حادث تصادم حافلة في كينيا
2017/12/31 | 10:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قتل 34 شخصا وأصيب 18 آخرين على الأقل في حادث تصادم حافلة مع شاحنة نقل، فجر اليوم الأحد، وسط كينيا.

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