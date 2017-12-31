الأحد 31 كانون الأول 2017 م (13 ربيع الثاني 1439 هـ)


وزير متهم بالفساد..يؤسس حزب” للأعمار”!
2017/12/31 | 10:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- آخر تحديث: 31 دجنبر 2017 - 10:38 ص

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن وزير الاعمار والإسكان السابق محمد صاحب الدراجي، الاحد، عن تأسيس “حزب المهنيين للأعمار”.وذكر الدراجي الذي اعلن نفسه امينا عاما للحزب الجديد اليوم، انه “بعد مخاطبة الشخصيات الكفؤة والمهنية والتحاور معها وتبادل وجهات النظر حول اهم الركائز الاساسية التي من شانها الارتقاء في البلاد ومعالجة مشاكله العمرانية والاقتصادية ، ولد حزبكم حزب المهنيين للأعمار”.واوضح انه “قد ولد هذا الحزب بعد مخاض عسير تبلورت خلاله الاسس والخطوط العريضة لاستراتيجية بعيدة المدى وبأهداف واضحة ومحددة، مستفيدين من تجربتنا في العمل الإداري لعدة اعوام في مؤسسات الدولة وخارجها، لقد توخينا الدقة في اختيار اسم الحزب ليكون معبرا ومستجيبا ومتوافقا للأهداف التي رسمناها له والتي تنتظرها الجماهير العراقية الكادحة، راجين ان نوفق في ذلك لخدمة العراق”.وتابع الدراجي ان “عقيدتنا لم تتزحزح وان الخلافات الفنية التي حصلت مع اخواننا في التيار الصدري ، لا تمس جوهر عقيدتنا الراسخة ، واننا ننتهز هذه الفرصة لنتقدم بالشكر والعرفان والامتنان لكل القوى والشخصيات السياسية من  الذين وقفوا معنا وقدموا لنا الدعم سابقا”.

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