تعرف على ملعب وتوقيت مباراة المنتخب العراقي امام الامارات في خليجي 23

2017/12/31 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسيرتدي اسود الرافدين اللون الابيض بالكامل، فيما سيرتدي المنتخب الاماراتي اللون الاحمر بالكامل.وحدد المؤتمر مكان وتوقيت المباراة، حيث ستقام على ملعب جابر الدولي، الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت بغداد.وستقام المباراة الاخرى بين متصدر المجموعة الأولى منتخب عمان امام نظيره البحريني (ثاني المجموعة الثانية) يوم الأربعاء بذات التوقيت.انتهى ع.خ

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