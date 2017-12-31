الأحد 31 كانون الأول 2017 م (13 ربيع الثاني 1439 هـ)


تعرف على ملعب وتوقيت مباراة المنتخب العراقي امام الامارات في خليجي 23
2017/12/31 | 10:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وسيرتدي اسود الرافدين اللون الابيض بالكامل، فيما سيرتدي المنتخب الاماراتي اللون الاحمر بالكامل.وحدد المؤتمر مكان وتوقيت المباراة، حيث ستقام على ملعب جابر الدولي، الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت بغداد.وستقام المباراة الاخرى بين متصدر المجموعة الأولى منتخب عمان امام نظيره البحريني (ثاني المجموعة الثانية) يوم الأربعاء بذات التوقيت.انتهى ع.خ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على ملعب وتوقيت مباراة المنتخب العراقي امام الامارات في خليجي 23) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على ملعب وتوقيت مباراة المنتخب العراقي امام الامارات في خليجي 23) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).


كامل التفاصيل في: قناة الغدير ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ بوجبا يوجه رسالة تحذيرية للاعبي مانشستر يونايتد
⋙ بيشكتاش يتفوق على جالطة سراي في صفقة توران
⋙ ولي العهد يهنئ الفائزين
⋙ الكشف عن مدة غياب ابراهيموفيتش عن الملاعب
⋙ التحالف الوطني يدعو الحكومة المركزية إلى تحديد موعد انتخابات كردستان لحل الازمة
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. شذى حسون تبكي بسبب أحلام.. مستني بشرفي !
⋙ الصين تفتتح أول طريق سريع يعمل بالطاقة الشمسية (فيديو+صور)
⋙ بالصور.. ما ضبطته عمليات بغداد في مريدي
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة