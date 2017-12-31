واشنطن تايمز: العبادي ينتهك الدستور

2017/12/31 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

31 ديسمبر.2017 - 3:57 | عدد القراءات: 265

تنشر وكالة (سومر نيوز) مقال رأي للكاتب ريتشارد ابراهام المنشور في صحيفة "الواشنطن تايمز" الامريكية، دون تغيير في المصطلحات والتحرير، رغم ان ما ورد في المقال يتعارض مع سياستها، لكن هدفها إبقاء القارئ في الصورة الأصلية الواردة من المصدر.

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في الأونة الاخيرة، أساء رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي معاملة المواطنين الاكراد في بلاده.



وآن الآون لكي ينتهي هذا الأمر.

وقد أعلن وزير الخارجية الامريكي، ريكس تيلرسون اخيراً، أن واشنطن ستقف مع الاكراد في جهودهم من اجل تطبيق بنود الدستور العراقي تطبيقاً كاملاً.



في السنوات الاخيرة، تم انتهاء الدستور العراقي مراراً وتكراراً، مما يوفر للاكراد حافز كبير للانفصال واعلان الاستقلال.

بعد ان خرجت الولايات المتحدة بقوة ضد استفتاء كردستان، كانت واشنطن ودول اخرى، تدعو السيد العبادي الى احترام الدستور، بوصفه المرجع الرئيسي في التشريع.

وكان رئيس وزراء اقليم كردستان نيجرفان بارزاني قال “اذا كانت بغداد والمجتمع الدولي، يريدان عراقاً مستقراً، فإن على الحكومة، ان تكون جادة في التزامها في تنفيذ الدستور العراقي بكافة مواده”.

في الواقع اذا اتبعت الحكومة العراقية دستورها كما هو مفترض ان يكون، فمن المرجح أن يتشجع الاكراد ويدفعون باتجاه تفعيل الاستفتاء، وبالتالي هذه الموجة الاخيرة من الاحتجاجات كان ينبغي تجنبها.

ومن الأهمية، ان تخبر واشنطن بغداد بوقف القمع بحق الاكراد ومتابعة الدستور العراقي.

ومنذ البداية، لم يعامل رئيس الوزراء حيدر العبادي الاكراد كمواطنين في بلده وفق الحقوق المفترض ان تكون متساوية.



فالمادة 131 من الدستور العراقي، تتيح للاكراد الحصول على ايرادات عادلة من المركز، فضلاً عن تمويل قوات البيشمركة التي كانت تؤمن المنشآت النفطية في المناطق المتنازع عليها.

ومع ذلك، فان حكومة بغداد، لم تقم بإرسال الأموال والأسلحة اللازمتين الى البيشمركة لكي يتمكنوا من محاربة تنظيم داعش بشكل اكثر كفاءة.

كما رفضت بغداد، ارسال رواتب موظفي الاقليم الشهرية، وأُجبر بذلك الاكراد بالاعتماد على عائدات النفط لتغطية نفقاتهم، لان المركز لم يرق له تطبيق الدستور.

المادة 140 من الدستور، بحد ذاتها مشكلة حقيقية، فهذه المادة ينبغي عليها اعادة الاشخاص الذين تم ترحيلهم من كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها الى ديارهم وتعويضهم من قبل الحكومة.

تحت حكم صدام حسين، تم تطهير الاكراد عرقياً من مدينة كركوك، ذات الأهمية التاريخية، ولم تصبح في ذلك الوقت، مدينةً متعددة الأعراق، كما لم تكن يوماً متعددة الاعراق حين دخلها الاكراد لحظة ظهور تنظيم داعش في عام 2014.

وبعد سيطرة الحكومة العراقية على كركوك، عقب استفتاء الاكراد، تعرض الاكراد الى القتل واجبروا على ترك منازلهم، فيما يؤكد العديد منهم، ان هذا لا يمثل انتهاك صارخ للدستور فحسب، وانما يجلب لهم ذكريات مؤلمة تجعلهم من الصعب البقاء في العراق.

تؤكد المادة 114 من الدستور العراقي، على أن حدود العراق ليست للحكومة العراقية سلطة مطلقة على الحدود، وينبغي تدارك هذا الأمر بشكل مباشر مع حكومة الأقليم.



وهذا يعني، أن يكون الاكراد قادرين على اعادة عمل مطاراتهم الخاصة واستئناف رحلاتهم الجوية من والى اربيل .

الحكومة المركزية حتى الآن، لا تسمح بالرحلات الجوية الى عاصمة اقليم كردستان، فضلاً عن عدم تسليم المناطق الحدودية لسلطات الاقليم، وهذا يعني ان السيد العبادي لا يتلزم بالدستور العراقي.

ويشعر الأكراد، بعدم المساواة بينهم وبين العرب في العراق، وهذا لا يتقصر فقط على انتهاك الدستور.



فحين القى رئيس الوزراء العبادي خطاب النصر ضد داعش، لم يذكر دور البيشمركة في القتال ضد التنظيم الارهابي.

وتساءلت وزارة البيشمركة بغضب “ماذا يقول العبادي حين قتل اكثر من 1824 جندياً كردياً واكثر من 10 آلاف جريح خلال الحرب ضد داعش؟.



فهل يعتبر العبادي نفسه رئيساً للوزراء، وهو يتناسى تضحية البيشمركة؟”.

وهل يمكن ان يلتقي العبادي بعوائل شهداء البيشمركة وجرحاهم؟.



لقد آن الآوان ان يضطر العبادي الى معاملة الاكراد بالكرامة التي يستحقونها.

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