2017/12/31 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاسدي: يوم السيادة يعد إنجازاً وطنياً لكل العراقيين وتعزيزاً لسيادة واستقلال العراق

31 ديسمبر, 2017 | 10:23 ص - عدد القراءات: 10 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

عد عضو التحالف الوطني النائب “خالد الأسدي” اليوم الاحد ، يوم السيادة انجازاً وطنياً لكل العراقيين وتعزيزاً لسيادة واستقلال العراق .

وذكر “الاسدي” في بيان صحفي تلقى “الموقف العراقي” نسخة منه ، نبارك للعراقيين الذكرى السابعة ليوم السيادة الوطنية المتمثل بخروج القوات الامريكية من العراق في الحادي والثلاثين من كانون الاول عام 2011 ، بإرادة وطنية .

واضاف “الأسدي” ان يوم السيادة يعد إنجازاً وطنياً لكل العراقيين وتعزيزاً لسيادة واستقلال العراق .

واكد “الأسدي” على ضرورة تكاتف جهود القوى السياسية وتوحيد خطابها وتلاحمها من أجل تثبيت الامن والاستقرار الذي تحقق للعراقيين بعد الانتهاء من وجود عصابات داعش.

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