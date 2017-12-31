مقتل وإصابة 13 مدنياً بهجوم إرهابي جنوبي صلاح الدين

2017/12/31 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:أعلن الحشد الشعبي، اليوم الأحد، مقتل وإصابة 13 مدنيا بهجوم شنه تنظيم داعش، جنوبي محافظة صلاح الدين.وذكر إعلام الحشد الشعبي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "عناصر داعش الاجرامية شنت هجوما منتصف ليلة امس السبت على المدنيين في منطقة الفرحاتية، قناة 10 شمالي قضاء بلد جنوبي صلاح الدين، ما اسفر عن استشهاد اربعة اشخاص وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة".

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واوضح أن "عناصر داعش استخدمت الاسلحة الخفيفة وقامت بزرع العبوات الناسفة قبل انسحابها"، مؤكدا أن "القوات الامنية تبسط سيطرتها على المنطقة المذكورة بعد اشتباك مع الارهابيين".

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