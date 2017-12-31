سوق الصرف الأجنبي في الصين يضيق الخناق على سحب الأموال بالخارج

2017/12/31 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / الغد برس:اعلنت هيئة تنظيم سوق الصرف الأجنبي بالصين، إنها ستفرض حدا أقصى يبلغ 100 ألف يوان (15370 دولارا) سنوياً لعمليات السحب في الخارج باستخدام بطاقات مصرفية صينية محلية، في محاولة لاستهداف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.

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وذكرت هيئة النقد الأجنبي التابعة للدولة في بيان نشرته "رويترز" واطلعت عليه "الغد برس"، ان "سوق الصرف الاجنبي بالصين ستفرض حدا يبلغ ألف يوان (15370 دولارا) سنوياً لعمليات السحب في الخارج باستخدام بطاقات مصرفية صينية محلية، في محاولة لاستهداف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي"، مشيرا الى ان "الأفراد الذين يتجاوزون الحد السنوي سيتم منعهم من المعاملات الخارجية بقية العام وعاماً إضافياً".وتابع البيان ان "إنه بموجب القواعد الجديدة ستقدم هيئة النقد الأجنبي قائمة يومية بأسماء الأفراد المحظور عليهم القيام بعمليات سحب خارجية باستخدام بطاقات مصرفية"، مضيفا ان "مستخدمي البطاقات المحلية سيُمنعون أيضاً من سحب أكثر من عشرة آلاف يوان يومياً في الخارج".ويذكرإنه سيتم سريان القواعد الجديدة من أول يناير، وسيتعين على البنوك تطبيق التعديلات المذكورة بحلول أول أبريل 2018.

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