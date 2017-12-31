إستشهاد وإصابة 13 مدنياً بهجوم جبان لداعش شمالي بلد

2017/12/31 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استشهد واصيب 13 مدنيا بهجوم غادر شنته عصابات داعش الارهابية على منطقة الفرحاتية شمالي قضاء بلد جنوب محافظة صلاح الدين.وذكر إعلام الحشد الشعبي، ان "ارهابيي داعش شنوا هجوما منتصف ليلة امس السبت على المدنيين في منطقة الفرحاتية قناة 10 شمالي قضاء بلد، أسفر عن استشهاد اربعة اشخاص وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة".واوضح الموفد، ان "الارهابيين استخدموا الاسلحة الخفيفة وقاموا بزرع العبوات الناسفة قبل انسحابها".وأشار اعلام الحشد الى، ان "القوات الامنية تبسط سيطرتها على المنطقة المذكورة بعد اشتباك مع الارهابيين".انتهى

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