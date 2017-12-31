2017/12/31 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة الصالات تحدد مواعيد الجولة الثالثة من الدوري الممتاز

بغداد/..



اعلنت لجنة الصالات في الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، الاحد، عن تحديد يوم الاربعاء المقبل موعدا لانطلاق مباريات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وذكر المنسق الاعلامي للجنة عدي صبار لـ"عين العراق نيوز" ان "اليوم المذكور سيشهد اقامة مباريات ديالى مع الجنوب، والجوية مع الجيش، والشرقية مع الميناء، وغاز الجنوب ضد مصافي الجنوب، ضمن المجموعة الاولى، في حين سيكون نادي نفط الوسط في الإنتظار".

وتابع صبار ان "المجموعة الثانية ستشهد مواجهات أمانة بغداد ضد الشرطة، وبلدية الناصرية ضد الجنسية، والحكيم ضد النور، وبلدية البصرة مع نفط الجنوب، بينما سيكون مصافي الوسط في الإنتظار".انتهى أ د

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الصالات تحدد مواعيد الجولة الثالثة من الدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الصالات تحدد مواعيد الجولة الثالثة من الدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).