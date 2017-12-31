المالية النيابية:موازنة 2018 في دور الشرنقة

2017/12/31 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 31 دجنبر 2017 - 10:45 ص

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب،الاحد، عن آخر التطورات التي تخص الموازنة العامة لسنة 2018، وكيفية إقرارها تحت قبة البرلمان.وذكر عضو اللجنة رحيم الدراجي، في حديث صحفي له اليوم، إن “رئاسة البرلمان لم تخول المالية البرلمانية بمناقشة الحكومة بشأن موازنة 2018، وإنما خولتها بجمع اعتراضات الكتل السياسية عليها”.واوضح الدراجي، أن “اللجنة جمعت اعتراضات الكتل السياسية كافة، وسلمتها إلى رئاسة مجلس النواب، ثم أرسلها رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى الحكومة”، مؤكداً أن “أي رد من قبل الحكومة لم يرد حتى الآن.

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