حكم لمدة 13 ألف سنة بحق أكبر محتال تايلندي.. هذه قصته

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / منوعاتأصدرت محكمة تايلاندية حكما بسجن شخص، لمدة 13 ألف سنة؛ لإدانته بجرائم احتيال.

وذكر موقع “بي بي سي” أن بوديت كيتيتراديلوك، البالغ من العمر 34 عاما، أقر بأنه أدار خطة هرمية للاحتيال، حيث وعد مستثمرين بتحقيق أرباح وهمية.

واقتنع نحو 40 ألف شخص بضخ أموال بأكثر من 16 مليون دولار في شركاته.

وبحسب “بي بي سي”، فإن المحكمة وجدت أن الرجل متورط في إقراض غير مشروع، و2653 تهمة احتيال.

وبفضل اعترافه، خففت المحكمة حكمها عليه إلى النصف، ليصبح 6637 سنة وستة أشهر.

إلا أنه من غير المرجح أن يقضي الرجل أكثر من 20 عاما في السجن، حيث إن القانون التايلاندي يحدد 10 سنوات كأقصى عقوبة لكل جريمة من الجريمتين اللتين أدين فيهما.

وكان بوديت نظم ندوات، شجع خلالها الحضور على الاستثمار، فيما قال إنها شركات مرتبطة بالتطوير العقاري، ومستحضرات التجميل، والسيارات المستعملة، والتصدير، وأشياء أخرى.

وبوديت معتقل في سجن للحبس الاحتياطي في بانكوك، منذ القبض عليه في أغسطس/ آب الماضي، حيث رفض المحققون إطلاق سراحه بكفالة.

وذكرت “بي بي سي” إن حكم المحكمة يتضمن أن يرد بوديت وشركاته نحو 17 مليون دولار، إلى الـ2653 ضحية المعروفة هويتهم، مع فائدة بنسبة 7.5 في المئة سنويا.

