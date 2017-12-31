الأحد 31 كانون الأول 2017 م (13 ربيع الثاني 1439 هـ)


زلزال بقوة 4،7 درجات يضرب جنوب ايران
2017/12/31 | 10:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/ متابعة..

افادت وسائل اعلام ايرانية، الاحد، بأن زلزالا بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر ضرب ضواحي منطقة بالاده بمحافظة فارس جنوب إيران.

وذكرت وكالة “تسنيم” أن “زلزالا بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر ضرب منتصف الليل وفجر الأحد حسب التوقيت المحلي لإيران، ضواحي منطقة بالاده بمحافظة فارس جنوبي إيران”.

واوضحت الوكالة ان “الزلزال وقع على عمق 18 كيلومترا في خط طول 52  والعرض 29.49، ولم تتحدث المعلومات عن الأضرار المحتملة جراء هذا الزلزال”.

انتهى/25ز

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