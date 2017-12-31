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واع / امانة بغداد تفتتح شارع 20 في منطقة البياع
2017/12/31 | 10:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع / امانة بغداد تفتتح شارع 20 في منطقة البياع

31/12/2017 10:32:00 AM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / م .إ

اعلنت أمانة بغداد، الأحد، عن إعادة افتتاح شارع 20 في منطقة البياع المغلق منذ أعوام عدة، مشيرة إلى قرب إعادة افتتاح شارع "مريدي" في مدينة الصدر.

وذكر بيان للامانة تلقته ﴿وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ﴾ إنه "بالتنسيق مع القوات الأمنية تمت إعادة افتتاح شارع 20 في منطقة البياع المغلق منذ أعوام".

واوضحت "سنعيد افتتاح شارع مريدي قريباً بعد العملية التي جرت أمس في منطقة مريدي لمصادرة الأسلحة". 

يذكر أن أمانة بغداد وقيادة العمليات عمدتا مؤخرا، إلى فتح عدد من الطرق المغلقة، وذلك لتخفيف الزخم المروري في العاصمة.

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