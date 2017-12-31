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مقتل صائغ ذهب وسرقة مصوغاته من عجلته غربي بغداد
2017/12/31 | 10:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم-بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بمقتل صائغ للذهب وسرقة مصوغاته من عجلته الخاصة، غربي العاصمة بغداد.

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