مقتل صائغ ذهب وسرقة مصوغاته من عجلته غربي بغداد

2017/12/31 | 10:50

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بغداد اليوم-بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بمقتل صائغ للذهب وسرقة مصوغاته من عجلته الخاصة، غربي العاصمة بغداد.

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