2017/12/31 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 31 دجنبر 2017 - 10:51 ص

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن حزب الدعوة المقرب من نوري المالكي، رسول أبو حسنة،الاحد، عن تغيير في آليات الترشيح لمنصب رئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة، في النظام الداخلي لحزب الدعوة الإسلامي.وذكر ابو حسنة في حديث صحفي له اليوم: إن “تحالف رئيس الوزراء حيدر العبادي، مع قادة كتل التيار الصدري والحكمة، وائتلاف الوطنية، كذب لا حقيقة له”، مؤكداً عدم وجود “حتى وجهات نظر متقاربة بين هذه الأطراف”.واوضح، أن “تحقيق ذلك مرتبط بانشقاق رئيس الوزراء حيدر العبادي عن حزب الدعوة وهذا الامر غير وارد”، مبيناً أن “العبادي مسؤول الملف السياسي في الحزب، ونوري المالكي الأمين العام، ولغاية الان لم يسمع أحد شيئاً، كما جرى بانشقاق تيار الحكمة عن المجلس الأعلى”.وأوضح أبو حسنة، أن “حزب الدعوة متماسك، لكن هناك احتمال أن ينزل في قائمتين اذا سمح القانون، الأولى باسم ائتلاف دولة القانون والكتل المتحالفة معها، والثانية باسم حزب الدعوة والأحزاب المتحالف معه”.وأشار إلى أن “الحزب هو من يقرر من يكون على رأس القائمة الأولى والثانية، ومن يرشح لمنصب رئاسة الوزراء”، لافتاً إلى أن “الأمر أصبح بيد الحزب وليس رئيس القائمة كما كان في السابق”.وأنهى العبادي الجدل حول تأجيل الانتخابات وأكد إجراؤها في موعدها المحدد، وأعطت مفوضية الانتخابات الضوء الأخضر لـ 205 أحزاب للمشاركة في الانتخابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب الدعوة:نحن من نقرر من هو رئيس الوزراء المقبل) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب الدعوة:نحن من نقرر من هو رئيس الوزراء المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار العراق).