2017/12/31 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوزت شركة "آبل" الأمريكية أزمتها الأخيرة سريعاً بعدما كشفت تقارير عن أن مبيعات هواتف "آيفون" كانت الأكثر مبيعاً بين الهواتف الذكية خلال موسم الأعياد.

وذكر موقع "جادجيتس 360" أن شركة "فلوري" والمتخصصة في الأبحاث السوقية كشفت في تقرير أن شركة "آبل" تفوقت على جميع الشركات في بيع أجهزة الهواتف الذكية خلال أعياد الميلاد.

وأشار التقرير إلى أن هواتف "آيفون" كانت أكثر الهواتف الذكية في الأسبوع الذي سبق أعياد الميلاد في الفترة من 19-25 ديسمبر، وبلغت نسبة مبيعاتها 44% بين شركات الهواتف، تلتها "سامسونج" بـ 26%.

وجاءت هواتف هواوي في المركز الثالث بـ 5%، وفي المركز الرابع جاءت موتورولا بـ 3% ثم إل جي وأوبو بنفس النسبة.

وكانت "آبل" أقرت قبل أيام بتعمد إبطاء الهواتف القديمة مبررة ذلك بأنها خطوة احترازية لحماية تلك الأجهزة من التلف، وليس لإجبار عملائها على شراء الأجهزة الأحدث من آيفون.

وأسفرت هذه الأزمة عن إقامة العديد من الدعاوى ضد الشركة والتي طالبتها بتعويضات كبيرة، فيما وجهت الشركة اعتذارها للمستخدمين وكشفت عن تخفيض سعر استبدال بطارية هاتف "آيفون 6" - خارج الضمان - بـ 29 دولاراً بدلاً من 79 دولاراً وذلك بدءا من يناير المقبل.

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