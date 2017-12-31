الكويت توافق على توافد الجماهير العراقية المشجعة قبل موقعة الامارات

2017/12/31 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد

وافقت السلطات الكويتية على دخول الجماهير العراقية لحضور مباراة شبه النهائي بطولة خليجي 23 بين العراق والامارات يوم الثلاثاء المقبل.

وذكر عضو المكتب الاعلامي للاتحاد حسين الخرساني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم أبلغ رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود عن موافقة وزير الداخلية على دخول الجماهير العراقية الى ارض الكويت يوم الثلاثاء لحضور مباراة النصف النهائي أمام الإمارات”.

وكان الاتحاد الكروي قد طالب الحكومة الكويتية بتسهيل التواجد الجماهيري قبل مباراة المنتخب الوطني مع الامارات لتشجيعه ومؤازرته لاجتيازه والوصول الى النهائي.



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