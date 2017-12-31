2017/12/31 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة) … اعلن رئيس مجلس الامة الكويتي، مرزوق الغانم، ان دخول الجماهير العراقية الى ارض الكويت لحضور مباريات خليجي 23، يتطلب التواصل والتنسيق بين الداخلية الكويتية والعراقية.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد العراقي لكرة القدم، إن “رئيس مجلس الامة الكويتي، مرزوق الغانم، ابلغ رئيس الاتحاد العراقي عبد الخالق مسعود، في اتصال هاتفي بانه تم التنسيق مع وزير الداخلية الكويتي بشأن دخول الجماهير العراقية للكويت لمواكبة وتشجيع منتخبنا الوطني”.

واوضح أن “الامر يتطلب تواصل التنسيق مع وزارة الداخلية العراقية بشان رفع الاسماء وترتيب الكيفية لدخول هذه الجماهير للكويت خلال الايام القادمة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرزوق الغانم : دخول الجماهير العراقية للكويت يتطلب التنسيق مع الداخلية) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرزوق الغانم : دخول الجماهير العراقية للكويت يتطلب التنسيق مع الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).