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مرزوق الغانم : دخول الجماهير العراقية للكويت يتطلب التنسيق مع الداخلية
2017/12/31 | 11:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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(المستقلة) … اعلن رئيس مجلس الامة الكويتي، مرزوق الغانم، ان دخول الجماهير العراقية الى ارض الكويت لحضور مباريات خليجي 23، يتطلب التواصل والتنسيق بين الداخلية الكويتية والعراقية.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد العراقي لكرة القدم، إن “رئيس مجلس الامة الكويتي، مرزوق الغانم، ابلغ رئيس الاتحاد العراقي عبد الخالق مسعود، في اتصال هاتفي بانه تم التنسيق مع وزير الداخلية الكويتي بشأن دخول الجماهير العراقية للكويت لمواكبة وتشجيع منتخبنا الوطني”.

واوضح أن “الامر يتطلب تواصل التنسيق مع وزارة الداخلية العراقية بشان رفع الاسماء وترتيب الكيفية لدخول هذه الجماهير للكويت خلال الايام القادمة”.

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