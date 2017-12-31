بدر:منصب رئيس الوزراء ليس من اولوياتنا

2017/12/31 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 31 دجنبر 2017 - 11:02 ص

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن كتلة بدر النيابية، صفاء الغانم، الاحد، عن اللقاءات التي تجري خلف الكواليس ما بين كتلته والكتل الأخرى من أجل التحالفات المستقبلية في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في آيار 2018 المقبل.وذكر الغانم في حديث صحفي له اليوم: إن “التحالفات المستقبلية لبدر بعد الانتخابات البرلمانية، لحد هذه اللحظة غير واضحة على أرض الواقع”، مبيناً أن “هناك عدة توجهات ورغبات من قبل بعض الكتل السياسية للدخول مع بدر في الانتخابات”.واوضح أن “كتلة بدر كان لها عدة لقاءات مع تيار الحكمة، وائتلاف الوطنية، وبعض التيارات المدنية، من أجل التحالف معها في الانتخابات المقبلة”.وأوضح أن “هذه الأطراف لم يتم الاتفاق معها على صياغات معينة لأجل التحالف في انتخابات المجالس المحلية والبرلمان”، مؤكداً أن “تحالف بدر مع الكتل الكردستانية لنيل منصب رئاسة الوزراء غير معروف ولا يوجد لدينا هكذا توجه”.وأنهى العبادي الجدل حول تأجيل الانتخابات وأكد إجراءها في موعدها المحدد، وأعطت مفوضية الانتخابات الضوء الأخضر لـ 205 أحزاب للمشاركة في الانتخابات.

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