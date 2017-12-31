الأحد 31 كانون الأول 2017 م (13 ربيع الثاني 1439 هـ)


الجوية يتعاقد مع لاعب الغريم التقليدي مصطفى حسين
2017/12/31 | 11:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الجوية يتعاقد مع لاعب الغريم التقليدي مصطفى حسين

31 ديسمبر, 2017 | 10:37 ص   -   عدد القراءات: 12 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

تعاقد نادي القوة الجوية أمس السبت ، مع لاعب فريق الزوراء “مصطفى حسين” لتمثيل الصقور في دوري الكرة الممتاز.

وذكر مدرب الجوية “راضي شنيشل” في تصريح تابعه “الموقف العراقي” أن  مصطفى حسين لاعب شاب وقابل للتطور من خلال الاحتكاك مع اللاعبين الكبار .

واوضح “شنيشل” انه  يسعى لبناء منظومة الفريق أثناء فترة التوقف ، موضحاً منحنا بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق في الدوري فرصة في المباريات التجريبية، وباتت لدينا فكرة كاملة عن وضع الفريق .

وأشار “شنيشل” إلى أن الفريق بصدد إضافة لاعب دولي ذو خبرة كبيرة ومن المؤمل أن ينضم هذا الأسبوع .

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