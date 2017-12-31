الأحد 31 كانون الأول 2017 م (13 ربيع الثاني 1439 هـ)


استعدادات استقبال رأس السنة الجديدة في السليمانية
2017/12/31 | 11:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إغلاق "شارع سالم" أمام السيارات

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