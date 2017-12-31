تييم يصل إلى الدوحة للمشاركة في بطولة قطر إكسون موبيل

2017/12/31 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصوير : سامر الرجال

واصل لاعبو التنس المحترفون توافدهم على العاصمة القطرية الدوحة استعداداً للمشاركة في بطولة قطر إكسون موبيل لكرة المضرب التي ستنطلق رسمياً غداً الاثنين الأول من كانون الثاني/يناير عام 2018، واستقبلت اللجنة المنظمة للبطولة اليوم الأحد النمساوي دومينيك تييم المصنف الخامس على العالم والبالغ من العمر 24 عاماً.

وتييم هو المصنف الأول في البطولة وسيستهل مشاركته بمواجهة الروسي يفغيني دونسكوي البالغ من العمر 27 عاماً والمصنف حالياً رقم 72 على العالم، وذلك ضمن دور الـ32 من البطولة.

ويأمل تييم في مواصلة تألقه وصعوده في العام الجديد وذلك بعد أن فرض نفسه بقوة على ساحة كرة المضرب العالمية في عام 2017 حيث توج بلقب بطولة ريودي جانيرو البرازيلية وهو اللقب الثامن بشكل عام في مسيرته، علماً بأنه في عام 2017 فاز في 49 مباراة ولقي 27 خسارة.

وكانت بطولة "قطر إكسون موبيل" اختيرت كأفضل بطولة في فئة 250 نقطة لعام 2017 وذلك وفقاً لتصويت لاعبي التنس المحترفين، وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اختيار البطولة كأفضل البطولات ضمن هذه الفئة بعد نسخة 2015.

وفي أبرز مباريات دور الـ32 غداً أول أيام العام الجديد، يلتقي الإسباني فرناندو فيرداسكو المصنف رقم 32 على العالم مع دودي سيلا، فيما يلعب الإيطالي توماس فابيانو المصنف 73 على العالم مع الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي.

وشهد فجر اليوم أيضاً وصول الإسباني بابلو بوستا (26 عاماً) المصنف العاشر على العالم والثاني في البطولة وستنطلق مشاركته بمواجهة الكرواتي بورنا كوريتش في دور الـ32.

وكان التشيكي توماس بيرديتش المصنف الثالث في البطولة والـ19 على العالم قد وصل إلى الدوحة للمشاركة في البطولة يوم الأربعاء الماضي، وسيستهل حملته في البطولة بمواجهة الألماني جان لينارد شتروف.

وقبل الانطلاق الرسمي لـ قطر إكسون موبيل غداً الاثنين، أقيمت مباراة استعراضية بين المصنفين الأول والثالث إيذاناً ببدء فعاليات البطولة الكبرى.

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