نهاية لاعب مع آرسنال، و5 ملاحظات من التعادل مع بروميتش

2017/12/31 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحليل | محمود عبد الرحمن | فيس بوك | تويتر

خسر آرسنال أرضية جديدة في مساعيه للعودة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه وست بروميتش ألبيون بهدف لمثله في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإليكم 5 ملاحظات عن أداء آرسنال في هذه المباراة:

1.



آرسنال اعتقد أن بروميتش هو السيتي مثلا؟!

- في اعتماده على طريقة 5/3/2، كان هناك 8 لاعبين من وست بروميتش خلف الكرة باستمرار، ومع ذلك لعب آرسنال بتحفظ وطريقة لم تُفلح أبدًا في فك طلاسم دفاعات وست بروميتش إلا عن طريق ركلة حرة.

لذلك كان من الغريب أن يعتمد فينجر على طريقة 3/4/2/1 أمام فريق يلعب بشكل متحفظ بهذا الشكل، فاقتصرت محاولات آرسنال على المرمى على 4 فقط أغلبهم من تصويبات لا تثمن ولا تغني من جوع اللهم إلا تصويبة واحدة من لاكازيت أنقذها الحارس بن فوستر.

المباراة هي إعادة لمباراة وست هام وبيرنلي، تم تسجيل الأهداف من كرات ثابتة، الاستحواذ سلبي وهناك عجز عن خلق فرص للتهديف.

2.



واجبات لا تساعد على كسر دفاع بروميتش

الأمر الثاني أن حتى مهام لاعبي آرسنال على أرض الملعب لا يمكن أن تساعد آرسنال على كسر دفاعات بروميتش.

إن نظرنا لخريطة تمركز لاعبي آرسنال في الشوط الأول مثلا، سنجد أن الظهيرين (هيكتور بيليرين، وسياد كولاسيناد قبل خروجه) لم يتقدما لأبعد من خط الوسط تقريبًا.

العرف في كرة القدم أنه عندما تواجه فريقًا متكتلاً بهذا الشكل أن تحاول أن تفتح الملعب عليه أكثر وأكثر بمنح حرية الانطلاق للأجنحة والأظهرة، حتى تجد مساحات لكن لا تحاول الاختراق من العمق وهي النقطة التالية.

3.



خطأ الإصرار على الاختراق من العمق

استكمالاً للنقطة السابقة، ظل آرسنال مصرًا على الاختراق من العمق رغم غابة السيقان التي واجهها وذلك مع تقدم الظهيرين في الشوط الأول، ومعاونة على استحياء في الشوط الثاني.

والغريب أن يُصر آرسنال على الاختراق من العمق رغم أنه يفتقد لأهم لاعبيه القادرين على صناعة الفارق من العمق بالتمريرات وأقصد هنا مسعود أوزيل وآرون رامسي.

لم يقم جرانيت تشاكا وجاك ويلشير بالكثير، انشغلا فقط بالصراع البدني ومعركة كسب الكرة، لكن ماذا بعد كسب الكرة؟ لا شيء..



كل شيء انصب في مصلحة بروميتش.

4.



هل فقد لاكازيت مهمته الأساسية

تم شراء ألكسندر لاكازيت لسبب واحد: الأهداف.



المهاجم الفرنسي أنهى مباراته السادسة على التوالي دون هز الشباك، وبالتالي فلاكازيت لم يقم بمهمته الأساسية رغم محاولاته.

بتسجيله 8 أهداف هذا الموسم، فجماهير آرسنال تريد الكثير من اللاعب الذي انضم نظير 52 مليون جنيه إسترليني، لطالما افتقد آرسنال منذ رحيل روبين فان بيرسي للمهاجم الذي يُسجل 20 هدفًا في البريميرليج في الموسم، ويبدو أن لاكازيت لن يصل لهذا الرقم.

5.



أيوبي؟!

مرة أخرى تتأكد حقيقة أن أليكس أيوبي ليس اللاعب القادر على تمثيل آرسنال، وانتظار من النادي المنافسة على الألقاب.

اللاعب النيجيري تحصل على الكثير والكثير من الفرص دون أن يثبت أنه يستحق حتى الجلوس على مقاعد بدلاء آرسنال.

لذلك إن رحل سانشيز أو أوزيل في الصيف أو الشتاء فعلى آرسنال جلب بدلاء بجودة عالية.

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