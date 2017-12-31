2017/12/31 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقف خدمة الواتساب في عدد من الدول

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