شهداء الصحافة العراقية يغيبون عن قائمة قتلى الاتحاد الدولي للصحفيين لـ 2017

2017/12/31 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأوضح الاتحاد اليوم الأحد أن عدد هؤلاء الصحفيين وصل في العام الحالي إلى 81 مراسلا وموظفا إعلاميا قُتِلُوا خلال عمليات اغتيال أو في تبادل لإطلاق النار.وذكر الأمين العام للاتحاد أنتوني بيلانجر "نحن نرحب بحقيقة أن العام الحالي كان العام الأقل فتكا للصحفيين القتلى منذ عقد" ، مبينا أن جرائم القتل في سوريا والمكسيك والهند لا تزال تسير في مستوى مروع.هذا ولم يتطرق الاتحاد الدولي للصحفيين لعدد شهداء الصحافة العراقية ، سيما المراسلين الحربيين الذين استشهدوا أثناء تغطيتهم للعمليات العسكرية في مناطق متفرقة من البلاد للقضاء على تواجد إرهابيي "داعش".انتهىم .

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