الأحد 31 كانون الأول 2017 م (13 ربيع الثاني 1439 هـ)


روحاني: هناك فرق بين الانتقاد والعنف وتخريب الممتلكات العامة
2017/12/31 | 22:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وانتقادات الشعب ليست

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