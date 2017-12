2017/12/31 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات

أفاد العديد من مستخدمي موقع التراسل الفوري “واتس آب” بتوقف الخدمة في عدد من دول العالم والدول العربية، مساء اليوم الأحد.

واشتكى عدد كبير من مستخدمي التطبيق في دول كالأردن ومصر والسعودية والإمارات، من تعطل أصاب التطبيق.

وذكر عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنهم لم يتمكنوا من استخدام التطبيق، وأصبحوا غير قادرين على إرسال رسائل إلى بعضهم البعض.

والموقع الذي يقع مقره في كاليفورنيا واشترته فيسبوك عام 2014 مقابل 19 مليار دولار، هو من بين أكثر خدمات التراسل الفوري شعبيةً في العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعطل “واتس آب” في العديد من دول العالم) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعطل “واتس آب” في العديد من دول العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).