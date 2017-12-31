الأحد 31 كانون الأول 2017 م (13 ربيع الثاني 1439 هـ)


تعطل “واتس آب” في العديد من دول العالم
2017/12/31 | 22:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ منوعات

أفاد العديد من مستخدمي موقع التراسل الفوري “واتس آب” بتوقف الخدمة في عدد من دول العالم والدول العربية، مساء اليوم الأحد.

واشتكى عدد كبير من مستخدمي التطبيق في دول كالأردن ومصر والسعودية والإمارات، من تعطل أصاب التطبيق.

وذكر عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنهم لم يتمكنوا من استخدام التطبيق، وأصبحوا غير قادرين على إرسال رسائل إلى بعضهم البعض.

والموقع الذي يقع مقره في كاليفورنيا واشترته فيسبوك عام 2014 مقابل 19 مليار دولار، هو من بين أكثر خدمات التراسل الفوري شعبيةً في العالم.

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20

Post Views: 20

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعطل “واتس آب” في العديد من دول العالم) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعطل “واتس آب” في العديد من دول العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).


كامل التفاصيل في: النور نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ "عاصفة الجزيرة" تودع 2017 بتحرير قرية اخرى من "داعش"
⋙ رسمياً - تعرف على مدة غياب خيسوس عن الملاعب
⋙ 🔴جوارديولا: القوة العقلية هى مفتاح الفوز
⋙ نواف بن سعد: الهلال زعمياً في كل المجالات
⋙ العفو العام يدخل حيز التنفيذ في كوردستان
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| مراسلة «الغد» ترصد مظاهر الاحتفال بالعام الجديد في القاهرة
⋙ بالصور والفيديو: “بالون الاماني” يحلق في كركوك
⋙ بالصور والفيديو: “بالون الاماني” يحلق في كركوك
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة