2017/12/31 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روحاني: على أجهزة الدولة تهيئة الأجواء للنقد والاحتجاج بشكل قانوني

31 ديسمبر, 2017 | 10:20 م - عدد القراءات: 5 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاحد، وفي أول تعليق له على الاحتجاجات التي تعمّ إيران منذ اربعة أيام، أن الشعب الإيراني لديه الحق في التظاهر والانتقاد “دون الخروج عن الإطار القانوني”، مشيرا الى أن أجهزة الدولة عليها السماح للإيرانيين للتعبير عن مطالبهم و”هذا من حقهم”.

وذكر روحاني، في كلمة ألقاها اليوم الأحد، خلال جلسة ل‍مجلس الوزراء، على خلفية استمرار التظاهرات في البلاد، إن “الحكومة الإيرانية ترحب بالانتقادات الموجهة إليها”، مشددا على أن “أجهزة سلطات الدولة عليها السماح للإيرانيين بالمظاهرات والتجمعات للتعبير عن مطالبهم، وهذا من حقهم”.

وبين روحاني، “ينبغي أن يكون واضحا للجميع أن شعبنا حر ومن حقه وفقا للدستور وحقوق المواطنة، الانتقاد بل وحتى الاحتجاج”، مشددا “ينبغي علينا في نفس الوقت أن نعلم أن طريقة الانتقاد والاحتجاج يجب أن تقود في النهاية إلى تحسين أوضاع البلاد ومعيشة الشعوب”.

وتشهد عدد من المدن الإيرانية من بينها العاصمة طهران مظاهرات شعبية للتنديد بالأوضاع الاقتصادية والبطالة المستشرية، ونشرت وكالات إيرانية مشاهد لمتظاهرين هاجموا فيها الممتلكات العامة من بينها البنوك، وتأتي هذه المظاهرات بالتزامن مع إحياء ذكرى “30 ديسمبر 2009” ذكرى إخماد الاحتجاجات، التي انطلقت في ذلك العام ضد نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي سمحت للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، بولاية ثانية على حساب منافسه الإصلاحي حسين مير موسوي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني: على أجهزة الدولة تهيئة الأجواء للنقد والاحتجاج بشكل قانوني) نشر أولاً على موقع (الموقف العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني: على أجهزة الدولة تهيئة الأجواء للنقد والاحتجاج بشكل قانوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الموقف العراقي).