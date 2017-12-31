واشنطن تتخذ سلسة من إلاجراءات الجديدة في العراق

2017/12/31 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لمكافحة داعش بريت ماكغورك، أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن سيتخذ سلسلة إجراءات غرب العراق كي لا تظهر نسخة جديدة من داعش.وذكر ماكغورك في بيان وجهه إلى شركاء الولايات المتحدة في التحالف الدولي، إن" عملنا العام القادم سيتركز على تنشيط الجهود من أجل استقرار المناطق المحررة".ولفت إلى أن "عدد العراقيين الذي عادوا إلى منازلهم بعد هزيمة التنظيم بلغ نحو 8.2 مليون شخص، ولَم يستطع التنظيم إدراك سيطرته على متر واحد من الأراضي التي تمت استعادتها منه بدءاً من الموصل حتى مدينة تكريت".وتابع أن "مبادرات البنك وصندوق النقد الدوليين والإصلاحات التي قامت بها الحكومة العراقية أسهمت في استقرار الاقتصاد المحلي وضخ مليارات الدولارات في المناطق الأكثر احتياجاً"، لافتا الى أن "قوى التحالف ستظل تركز على مواجهة داعش خارج العراق وسوريا، من خلال القضاء على القنوات التمويلية للتنظيم وآلته الإعلامية التي يستخدمها في جذب المقاتلين من جميع أنحاء العالم".انتهى

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