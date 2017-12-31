الأحد 31 كانون الأول 2017 م (13 ربيع الثاني 1439 هـ)


بالصور.. ليلة رأس السنة في السليمانية
2017/12/31 | 22:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بالصور..

ليلة رأس السنة في السليمانية

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