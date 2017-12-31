البشير: سنردع عسكريا من يعتدي على سيادة السودان.. وقواتنا تحارب الإرهاب في اليمن

2017/12/31 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد الرئيس السوداني، عمر البشير، بالردع العسكري ضد كل من يفكر أو يحاول الاعتداء على أراضي أو ثروات السودان.

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