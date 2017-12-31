الأحد 31 كانون الأول 2017 م (13 ربيع الثاني 1439 هـ)


البشير: سنردع عسكريا من يعتدي على سيادة السودان.. وقواتنا تحارب الإرهاب في اليمن
2017/12/31 | 22:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هدد الرئيس السوداني، عمر البشير، بالردع العسكري ضد كل من يفكر أو يحاول الاعتداء على أراضي أو ثروات السودان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البشير: سنردع عسكريا من يعتدي على سيادة السودان.. وقواتنا تحارب الإرهاب في اليمن) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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