اعتقال 3 اشخاص اطلقوا العيارات النارية في العرصات وسط بغداد

2017/12/31 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر امني في بغداد، اليوم الاحد، بان القوات الامنية اعتقلت 3 اشخاص اطلقوا العيارات النارية في منطقة العرصات.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، إن "3 اشخاص اطلقوا العيارات النارية في منطقة العرصات وسط العاصمة بغداد، تزامنا مع احتفالات رأس السنة".

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واوضح، أن "القوات الامنية اعتقلت الاشخاص وصادرت اسلحتهم".

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