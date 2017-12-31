الأحد 31 كانون الأول 2017 م (13 ربيع الثاني 1439 هـ)


اعتقال 3 اشخاص اطلقوا العيارات النارية في العرصات وسط بغداد
2017/12/31 | 22:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر امني في بغداد، اليوم الاحد، بان القوات الامنية اعتقلت 3 اشخاص اطلقوا العيارات النارية في منطقة العرصات.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، إن "3 اشخاص اطلقوا العيارات النارية في منطقة العرصات وسط العاصمة بغداد، تزامنا مع احتفالات رأس السنة".

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واوضح، أن "القوات الامنية اعتقلت الاشخاص وصادرت اسلحتهم".

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