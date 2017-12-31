مقتل 81 صحفي في العالم خلال العام الحالي.. كم حصة العراق منهم؟

2017/12/31 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووفقا للاتحاد الدولي، الذي يعد المنظمة الراعية لكل الاتحادات الصحفية المحلية انه" للمرة الأولى منذ عشر سنوات يتراجع عدد القتلى بين الصحفيين في عام 2017 أثناء تأدية واجبهم أو بسبب تأدية واجبهم، العام الماضي شهد مقتل 93 صحفيا، فيما كان العدد في العام الحالي 81 شخصا.وذكر بيان للاتحاد اليوم الأحد (31 كانون أول/ديسمبر 2017) أن "عدد الصحفيين القتلى في 2017 تراجع إلى مستوى قياسي لم يحدث منذ عشرة أعوام.وأوضح الاتحاد أن عدد هؤلاء الصحفيين وصل في العام الحالي إلى 81 مراسلا وموظفا إعلاميا قُتِلُوا خلال عمليات اغتيال أو في تبادل لإطلاق النار.، فإن عدد الصحفيين الذين لقوا حتفهم في أحداث مشابهة كان قد وصل في العام الماضي إلى 93 صحفيا.من جانبه، قال انتوني بيلانجر، الأمين العام للاتحاد: "نحن نرحب بحقيقة أن العام الحالي كان العام الأقل فتكا للصحفيين القتلى منذ عقد، لكن هذا ليس مدعاة للرضى عن النفس".واوضح أن "جرائم القتل في سوريا والمكسيك والهند لا تزال تسير في مستوى مروع.وقد قُتِلَ المزيد من الصحفيات، ووصلت نسبة الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين إلى أكثر من 90%، وانتشرت الرقابة الذاتية على نحو واسع وزاد عدد الصحفيين المودعين في السجن مقارنة بالأعوام الماضية".وتصدرت المكسيك قائمة الدول ذات العدد الأكبر من جرائم القتل بحق الصحفيين في العام الحالي برصيد 13 صحفيا ومراسلا تلتها أفغانستان برصيد 11 قتيلا ثم العراق 11 قتيلا أيضا ثم سوريا 10، كما لقي خمسة صحفيين في أوروبا حتفهم هذا العام.يشار إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قد ذكرت الأسبوع الجاري أن حرية الصحافة وأمن الصحفيين مهددان بشدة في العالم على نحو غير مسبوق.وذكر مفوض شؤون حرية الصحافة لدى المنظمة، هارليم ديزير، إن هناك محاولات لإسكات الكثير من الأصوات الناقدة بقدر الإمكان تتم تحت ستار مصالح مزعومة للأمن القومي.

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