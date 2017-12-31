عودة خدمة الواتساب بعد توقفها لدقائق

2017/12/31 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادعاد العمل مساء اليوم الاحد، بتطبيق الواتساب بعد توقف استمر لدقائق.

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