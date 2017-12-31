بغداد : اندلاع حريق في عدد من الدور السكنية نتيجة اطلاق المفرقعات

2017/12/31 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر مصدر محلي ، إن حريقاً طال منزلين في منطقة الكرادة، مساء اليوم، بسبب استخدام المفرقعات النارية احتفالاً بقدوم العام الميلادي الجديد.واوضح المصدر " أن اهالي المنطقة قاموا بمحاولة اخماد الحريق قبل وصول فرق الدفاع المدني. انتهى .أ .

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