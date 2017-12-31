الأحد 31 كانون الأول 2017 م (13 ربيع الثاني 1439 هـ)


بغداد : اندلاع حريق في عدد من الدور السكنية نتيجة اطلاق المفرقعات
2017/12/31 | 22:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وذكر مصدر محلي ، إن حريقاً طال منزلين في منطقة الكرادة، مساء اليوم، بسبب استخدام المفرقعات النارية احتفالاً بقدوم العام الميلادي الجديد.واوضح المصدر " أن اهالي المنطقة قاموا بمحاولة اخماد الحريق قبل وصول فرق الدفاع المدني.  انتهى .

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